Доброе
Суворовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1513Доброе, с. каз.при рч. Маланке.101068233221Церковь православная 1. Сельское приходское училище. Ярмарка 1.Показать скан
1514Добринский (Покровский), монастырь.при р. Оке.1010313—Церковь православная 1. Ярмарок 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
447. Доброе, село бывшее государственное, при речке Маланке, дворов 94, жителей 568, церковь православная, школа, торжок, 3 ярмарки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9352Доброесело54°11'с.ш.36°20'в.д.N-37-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70640460256с Доброесело