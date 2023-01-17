деревня Болото, деревня Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Болото

Суворовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Лихвинский уезд
1515Болото, д. каз.при колодцах.91284291351
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Рожественская волость
446. Болото, деревня бывшая государственная, дворов 114, жителей 741, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Суворовский район
9378Болотодеревня54°10'с.ш.36°20'в.д.N-37-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Суворовский муниципальный район, Северо-Западное сельское поселение
70640460241д Болотодеревня
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