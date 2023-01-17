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Блинов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.03.1903

Дата смерти

18.09.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1903

Отец: Блинов Сергей Иванович

Мать: Блинова Анастасия Ивановна

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
До войны 1945 года это был Лихвинский район. После войны стал Чкалинский район. (вблизи курорта “Краинка” и поселка Перепеть).
Крещение
09.03.1903
Доброе, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Анны Праведной Зачатия. Зачатьевская церковь. Зачатиевская церковь. Аннинская церковь. https://kalugafoto.net/goroda-i-strany/tulskaya-oblast/637-dobroe-monastyr-v-dobrom-i-boloto-suvorovski... Показать все
Призыв на военную службу
1925
Калуга, город Калуга, Калужская область
Призван Калужским РВК. Зачислен в невойсковое обучение. Рост 168 см. Размер обуви 40.
Образование
1928
Калуга, город Калуга, Калужская область
Сельхозтехникум, агроном.
Рождение ребёнка
20.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Анна Александровна

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Анна Александровна

Военная служба
С 01.04.1942 по 27.07.1945
Призван по мобилизации Баландинским РВК Саратовской области. Дивизия: 2-я гвардейская артиллерийская Перекопская Краснознамённая ордена Суворова дивизия прорыва. Звание: Гвардии старшина. Должность: ... Показать все
Награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Сталинграда»
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Анна Александровна

Награда
24.04.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Награда
16.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Награда
03.07.1945
Орден «Красной звезды»
Работа или профессия
1945
Начальник. Областное управление сельского хозяйства. Областное территориальное управление.
Работа или профессия
1946
Калуга, город Калуга, Калужская область
Директор машинно-тракторной станции.
Работа или профессия
Около 1950
Главный агрономом Калужской машинно-тракторной станции, а после её упразднения работал управляющим в Грабцевском хозяйстве.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Александровна

Награда
Неизвестно
Медаль «Взятие Кенигсберга»
Работа или профессия
Неизвестно
Главный агрономом. Мещовская машинно-тракторную станцию (МТС). До войны.
Смерть
18.09.1978
Калуга, город Калуга, Калужская область
Атеросклероза сосудов головного мозга (инсульт)
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