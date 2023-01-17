Блинов Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1903
Дата смерти18.09.1978
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1903
Отец: Блинов Сергей Иванович
До войны 1945 года это был Лихвинский район. После войны стал Чкалинский район. (вблизи курорта “Краинка” и поселка Перепеть).
Крещение
09.03.1903
Доброе, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Анны Праведной Зачатия. Зачатьевская церковь. Зачатиевская церковь. Аннинская церковь. https://kalugafoto.net/goroda-i-strany/tulskaya-oblast/637-dobroe-monastyr-v-dobrom-i-boloto-suvorovski... Показать все
Призыв на военную службу
1925
Призван Калужским РВК. Зачислен в невойсковое обучение. Рост 168 см. Размер обуви 40.
Образование
1928
Сельхозтехникум, агроном.
Рождение ребёнка
20.08.1930
Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1936
Военная служба
С 01.04.1942 по 27.07.1945
Призван по мобилизации Баландинским РВК Саратовской области. Дивизия: 2-я гвардейская артиллерийская Перекопская Краснознамённая ордена Суворова дивизия прорыва. Звание: Гвардии старшина. Должность: ... Показать все
Награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Сталинграда»
Рождение ребёнка
1942
Награда
24.04.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Награда
16.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Награда
03.07.1945
Орден «Красной звезды»
Работа или профессия
1945
Начальник. Областное управление сельского хозяйства. Областное территориальное управление.
Работа или профессия
1946
Директор машинно-тракторной станции.
Работа или профессия
Около 1950
Главный агрономом Калужской машинно-тракторной станции, а после её упразднения работал управляющим в Грабцевском хозяйстве.
Бракосочетание
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Медаль «Взятие Кенигсберга»
Работа или профессия
Неизвестно
Главный агрономом. Мещовская машинно-тракторную станцию (МТС). До войны.
Смерть
18.09.1978
Атеросклероза сосудов головного мозга (инсульт)