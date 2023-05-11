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Перфильев Андрей Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1894

Дата смерти

16.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1894

Отец: Перфильев Аким Акимович

Мать: Перфильева Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
03.10.1918

Сын: Перфильев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1920

Сын: Перфильев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.06.1923

Сын: Перфильев Павел Андреевич

Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.05.1929

Сын: Перфильев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.11.1933

Сын: Перфильев Борис Андреевич

Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.04.1937

Сын: Перфильев Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.08.1940

Дочь: Барташевич Ираида Андреевна

Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Клавдия Алексеевна

Смерть
16.04.1943
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
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