Перфильев Андрей Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1894
Дата смерти16.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1894
Рождение ребёнка
03.10.1918
Сын: Перфильев Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.10.1920
Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.06.1923
Сын: Перфильев Павел Андреевич
Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.05.1929
Сын: Перфильев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.11.1933
Сын: Перфильев Борис Андреевич
Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1937
Сын: Перфильев Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
10.08.1940
Дочь: Барташевич Ираида Андреевна
Мать ребёнка: Перфильева Клавдия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1943