Перфильев Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1923
Дата смерти20.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1923
Бракосочетание
1947
Жена: Перфильева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1948
Мать ребёнка: Перфильева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1953
Дочь: Котельникова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Перфильева Зоя Ивановна
Бракосочетание
21.07.1958
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.04.1988