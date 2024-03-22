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Перфильев Павел Андреевич

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Место рождения

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

27.06.1923

Дата смерти

20.04.1988

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1920 г.р.
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Дети

1948 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1923

Отец: Перфильев Андрей Акимович

Мать: Перфильева Клавдия Алексеевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1947

Жена: Перфильева Зоя Ивановна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.08.1948

Сын: Перфильев Юрий Павлович

Мать ребёнка: Перфильева Зоя Ивановна

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.10.1953

Дочь: Котельникова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Перфильева Зоя Ивановна

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
21.07.1958

Жена: скрыто настройками приватности

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
20.04.1988
Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
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