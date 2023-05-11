Перфильева (Выломова) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1896
Дата смерти06.02.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1896
Отец: Выломов Алексей
Рождение ребёнка
03.10.1918
Сын: Перфильев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович
Рождение ребёнка
01.10.1920
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович
Рождение ребёнка
27.06.1923
Сын: Перфильев Павел Андреевич
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович
Рождение ребёнка
23.05.1929
Сын: Перфильев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович
Рождение ребёнка
22.11.1933
Сын: Перфильев Борис Андреевич
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович
Рождение ребёнка
18.04.1937
Сын: Перфильев Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович
Рождение ребёнка
10.08.1940
Дочь: Барташевич Ираида Андреевна
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1982