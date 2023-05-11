Перфильева (Выломова) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Выломова) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1896

Дата смерти

06.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1896

Отец: Выломов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1918

Сын: Перфильев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1920

Сын: Перфильев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.06.1923

Сын: Перфильев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.05.1929

Сын: Перфильев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.11.1933

Сын: Перфильев Борис Андреевич

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.04.1937

Сын: Перфильев Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.08.1940

Дочь: Барташевич Ираида Андреевна

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Акимович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Андрей Акимович

Смерть
06.02.1982
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
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