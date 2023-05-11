Перфильев Аким Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерфильев Аким Акимович

Перфильев Аким Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Перфильев Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1894

Сын: Перфильев Андрей Акимович

Мать ребёнка: Перфильева Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
27.09.1902

Сын: Перфильев Иван Акимович

Мать ребёнка: Перфильева Федосья Васильевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Федосья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close