Перфильев Аким Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Перфильев Аким
Рождение ребёнка
02.09.1894
Сын: Перфильев Андрей Акимович
Мать ребёнка: Перфильева Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
27.09.1902
Мать ребёнка: Перфильева Федосья Васильевна
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно