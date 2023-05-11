Перфильева Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерфильева Федосья Васильевна

Перфильева Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1894

Сын: Перфильев Андрей Акимович

Отец ребёнка: Перфильев Аким Акимович

Рождение ребёнка
27.09.1902

Сын: Перфильев Иван Акимович

Отец ребёнка: Перфильев Аким Акимович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Аким Акимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close