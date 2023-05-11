Перфильева Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1894
Сын: Перфильев Андрей Акимович
Отец ребёнка: Перфильев Аким Акимович
Рождение ребёнка
27.09.1902
Отец ребёнка: Перфильев Аким Акимович
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно