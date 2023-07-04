Головкина (Береснева) Павла
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1897
Дата смерти21.09.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1897
Отец: Береснев Александр
Рождение ребёнка
20.12.1919
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Головкин Дмитрий
Рождение ребёнка
?.04.1922
Сын: Головкин Василий
Отец ребёнка: Головкин Дмитрий
Рождение ребёнка
22.07.1924
Сын: Головкин Иван
Отец ребёнка: Головкин Дмитрий
Рождение ребёнка
06.12.1928
Сын: Головкин Николай
Отец ребёнка: Головкин Дмитрий
Рождение ребёнка
15.01.1931
Сын: Головкин Михаил
Отец ребёнка: Головкин Дмитрий
Рождение ребёнка
17.12.1932
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Головкин Дмитрий
Рождение ребёнка
06.01.1938
Дочь: Катюкова Валентина
Отец ребёнка: Головкин Дмитрий
Рождение ребёнка
22.05.1940
Сын: Головкин Дмитрий
Отец ребёнка: Головкин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головкин Дмитрий
Смерть
21.09.1980