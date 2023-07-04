Головкина (Береснева) Павла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Береснева) Павла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1897

Дата смерти

21.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1897

Отец: Береснев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1919

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Головкин Дмитрий

Рождение ребёнка
?.04.1922

Сын: Головкин Василий

Отец ребёнка: Головкин Дмитрий

Рождение ребёнка
22.07.1924

Сын: Головкин Иван

Отец ребёнка: Головкин Дмитрий

Рождение ребёнка
06.12.1928

Сын: Головкин Николай

Отец ребёнка: Головкин Дмитрий

Рождение ребёнка
15.01.1931

Сын: Головкин Михаил

Отец ребёнка: Головкин Дмитрий

Рождение ребёнка
17.12.1932

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Головкин Дмитрий

Рождение ребёнка
06.01.1938

Дочь: Катюкова Валентина

Отец ребёнка: Головкин Дмитрий

Рождение ребёнка
22.05.1940

Сын: Головкин Дмитрий

Отец ребёнка: Головкин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Дмитрий

Смерть
21.09.1980
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