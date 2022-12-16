Катюкова (Головкина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1938
Дата смерти16.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1938
Отец: Головкин Дмитрий
Мать: Головкина Павла
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катюков Виктор
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Катюков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катюков Виктор
Смерть
16.12.2022