Катюкова (Головкина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катюкова (Головкина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1938

Дата смерти

16.12.2022

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1938

Отец: Головкин Дмитрий

Мать: Головкина Павла

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катюков Виктор

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Катюков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катюков Виктор

Смерть
16.12.2022
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