Катюков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катюкова Валентина
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Катюкова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катюкова Валентина
Смерть
Неизвестно