Катюков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катюков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катюкова Валентина

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Катюкова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катюкова Валентина

Смерть
Неизвестно
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