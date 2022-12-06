(Катюкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Катюкова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

06.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Катюков Виктор

Мать: Катюкова Валентина

Смерть
06.12.2022
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