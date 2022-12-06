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(Катюкова) Татьяна
(Катюкова) Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Дата смерти
06.12.2022
Пол
Женский
Отец
Катюков Виктор
Мать
Катюкова (Головкина) Валентина
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Катюков Виктор
Мать:
Катюкова Валентина
Смерть
06.12.2022
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