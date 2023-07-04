Головкин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1890

Дата смерти

21.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1890

Отец: Головкин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1919

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Головкина Павла

Рождение ребёнка
?.04.1922

Сын: Головкин Василий

Мать ребёнка: Головкина Павла

Рождение ребёнка
22.07.1924

Сын: Головкин Иван

Мать ребёнка: Головкина Павла

Рождение ребёнка
06.12.1928

Сын: Головкин Николай

Мать ребёнка: Головкина Павла

Рождение ребёнка
15.01.1931

Сын: Головкин Михаил

Мать ребёнка: Головкина Павла

Рождение ребёнка
17.12.1932

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Головкина Павла

Рождение ребёнка
06.01.1938

Дочь: Катюкова Валентина

Мать ребёнка: Головкина Павла

Рождение ребёнка
22.05.1940

Сын: Головкин Дмитрий

Мать ребёнка: Головкина Павла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головкина Павла

Смерть
21.07.1980
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