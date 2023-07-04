Головкин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1890
Дата смерти21.07.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1890
Отец: Головкин Петр
Рождение ребёнка
20.12.1919
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Головкина Павла
Рождение ребёнка
?.04.1922
Сын: Головкин Василий
Мать ребёнка: Головкина Павла
Рождение ребёнка
22.07.1924
Сын: Головкин Иван
Мать ребёнка: Головкина Павла
Рождение ребёнка
06.12.1928
Сын: Головкин Николай
Мать ребёнка: Головкина Павла
Рождение ребёнка
15.01.1931
Сын: Головкин Михаил
Мать ребёнка: Головкина Павла
Рождение ребёнка
17.12.1932
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Головкина Павла
Рождение ребёнка
06.01.1938
Дочь: Катюкова Валентина
Мать ребёнка: Головкина Павла
Рождение ребёнка
22.05.1940
Сын: Головкин Дмитрий
Мать ребёнка: Головкина Павла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головкина Павла
Смерть
21.07.1980