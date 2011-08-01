Головкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1931
Дата смерти01.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1931
Отец: Головкин Дмитрий
Мать: Головкина Павла
Рождение ребёнка
12.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.08.2011