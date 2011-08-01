Головкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1931

Дата смерти

01.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1931

Отец: Головкин Дмитрий

Мать: Головкина Павла

Рождение ребёнка
12.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.08.2011
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