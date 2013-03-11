Головкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1924
Дата смерти11.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1924
Отец: Головкин Дмитрий
Мать: Головкина Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья ?
Мать ребёнка: Глухова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глухова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глухова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глухова Любовь
Смерть
11.03.2013