Головкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1924

Дата смерти

11.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЛ
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1924

Отец: Головкин Дмитрий

Мать: Головкина Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья ?

Мать ребёнка: Глухова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова Любовь

Смерть
11.03.2013