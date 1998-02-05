Глухова (Головкина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1928
Дата смерти05.02.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья ?
Отец ребёнка: Головкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головкин Иван
Смерть
05.02.1998