Глухова (Головкина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Головкина) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

05.02.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья ?

Отец ребёнка: Головкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Иван

Смерть
05.02.1998
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