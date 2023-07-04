(Головкина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Головкина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1932

Дата смерти

06.07.?

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1932

Отец: Головкин Дмитрий

Мать: Головкина Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
06.07.?