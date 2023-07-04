(Головкина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1932
Дата смерти06.07.?
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1932
Отец: Головкин Дмитрий
Мать: Головкина Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.07.?