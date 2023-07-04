Головкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1922

Дата смерти

24.09.1994

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1922

Отец: Головкин Дмитрий

Мать: Головкина Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головкин Владимир

Мать ребёнка: Головкина Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головкин Иван

Мать ребёнка: Головкина Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головкин Михаил

Мать ребёнка: Головкина Дина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головкина Дина

Смерть
24.09.1994
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