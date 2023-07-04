Головкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1922
Дата смерти24.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1922
Отец: Головкин Дмитрий
Мать: Головкина Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головкин Владимир
Мать ребёнка: Головкина Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головкин Иван
Мать ребёнка: Головкина Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головкин Михаил
Мать ребёнка: Головкина Дина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головкина Дина
Смерть
24.09.1994