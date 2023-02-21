Блинов Яков Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787 ст.
Дата смерти1836 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Рождение ребёнка
1810 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марья Степановна
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Марья Степановна
Рождение ребёнка
15.11.1819 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марья Степановна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Марья Степановна
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1836 ст.