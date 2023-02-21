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Блинов Яков Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

1836 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Блинов Поликарп Герасимович

Мать: Блинова Стефанида Стефановна

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Блинов Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Марья Степановна

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Марья Степановна

Рождение ребёнка
15.11.1819 ст.

Сын: Блинов Варлам Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Марья Степановна

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Марья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1836 ст.
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