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Блинов Поликарп Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745 ст.

Дата смерти

1808 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.

Отец: Блинов Гарасим Даниилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Блинов Павел Поликарпович

Мать ребёнка: Блинова Стефанида Стефановна

Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Варвара Поликарповна

Мать ребёнка: Блинова Стефанида Стефановна

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Параскева Поликарповна

Мать ребёнка: Блинова Стефанида Стефановна

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Блинов Яков Поликарпович

Мать ребёнка: Блинова Стефанида Стефановна

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Блинов Федор Поликарпович

Мать ребёнка: Блинова Стефанида Стефановна

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Христина Поликарповна

Мать ребёнка: Блинова Стефанида Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Стефанида Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Стефанида Стефановна

Смерть
1808 ст.
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