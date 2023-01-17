Блинов Поликарп Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745 ст.
Дата смерти1808 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745 ст.
Отец: Блинов Гарасим Даниилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Блинов Павел Поликарпович
Мать ребёнка: Блинова Стефанида Стефановна
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Варвара Поликарповна
Мать ребёнка: Блинова Стефанида Стефановна
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Параскева Поликарповна
Мать ребёнка: Блинова Стефанида Стефановна
Рождение ребёнка
1787 ст.
Мать ребёнка: Блинова Стефанида Стефановна
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Блинов Федор Поликарпович
Мать ребёнка: Блинова Стефанида Стефановна
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Христина Поликарповна
Мать ребёнка: Блинова Стефанида Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1808 ст.