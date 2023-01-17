Блинова (Марьиных) Стефанида Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Марьиных) Стефанида Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Блинов Павел Поликарпович

Отец ребёнка: Блинов Поликарп Герасимович

Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Варвара Поликарповна

Отец ребёнка: Блинов Поликарп Герасимович

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Параскева Поликарповна

Отец ребёнка: Блинов Поликарп Герасимович

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Блинов Яков Поликарпович

Отец ребёнка: Блинов Поликарп Герасимович

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Блинов Федор Поликарпович

Отец ребёнка: Блинов Поликарп Герасимович

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Христина Поликарповна

Отец ребёнка: Блинов Поликарп Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Поликарп Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Поликарп Герасимович

Смерть
Неизвестно
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