Блинова (Марьиных) Стефанида Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Блинов Павел Поликарпович
Отец ребёнка: Блинов Поликарп Герасимович
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Варвара Поликарповна
Отец ребёнка: Блинов Поликарп Герасимович
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Параскева Поликарповна
Отец ребёнка: Блинов Поликарп Герасимович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Отец ребёнка: Блинов Поликарп Герасимович
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Блинов Федор Поликарпович
Отец ребёнка: Блинов Поликарп Герасимович
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Христина Поликарповна
Отец ребёнка: Блинов Поликарп Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно