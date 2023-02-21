Блинов Гарасим Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710 ст.
Дата смерти1756 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710 ст.
Рождение ребёнка
1736 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740 ст.
Сын: Блинов Родион Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Блинов Митрофан Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745 ст.
Сын: Блинов Поликарп Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1756 ст.