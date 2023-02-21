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Блинов Гарасим Даниилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710 ст.

Дата смерти

1756 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710 ст.

Отец: Блинов Данило Федорович

Мать: Блинова Парасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1736 ст.

Сын: Блинов Агей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Блинов Семен Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Блинов Родион Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Блинов Митрофан Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745 ст.

Сын: Блинов Поликарп Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1756 ст.
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