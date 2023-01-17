Блинова Марья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Поликарпович
Рождение ребёнка
1810 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яков Поликарпович
Рождение ребёнка
15.11.1819 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яков Поликарпович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Поликарпович
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно