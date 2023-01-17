Блинова Марья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Марья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Поликарпович

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Блинов Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Поликарпович

Рождение ребёнка
15.11.1819 ст.

Сын: Блинов Варлам Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Поликарпович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Поликарпович

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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