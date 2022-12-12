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Блинов Варлам Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1819 ст.

Дата смерти

Между 1858 и 1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1819 ст.

Отец: Блинов Яков Поликарпович

Мать: Блинова Марья Степановна

Рождение ребёнка
25.06.1854 ст.

Сын: Блинов Степан Варламович

Мать ребёнка: Блинова Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Василиса Варламовна

Мать ребёнка: Блинова Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
07.03.1864 ст.

Сын: Блинов Кондратий Варламович

Мать ребёнка: Блинова Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Варламовна

Мать ребёнка: Блинова Парасковья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокея Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Варламовна

Мать ребёнка: Блинова Парасковья Степановна

Смерть
Между 1858 и 1891 ст.
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