Блинов Варлам Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1819 ст.
Дата смертиМежду 1858 и 1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1819 ст.
Отец: Блинов Яков Поликарпович
Мать: Блинова Марья Степановна
Рождение ребёнка
25.06.1854 ст.
Мать ребёнка: Блинова Парасковья Степановна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Василиса Варламовна
Мать ребёнка: Блинова Парасковья Степановна
Рождение ребёнка
07.03.1864 ст.
Сын: Блинов Кондратий Варламович
Мать ребёнка: Блинова Парасковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Варламовна
Мать ребёнка: Блинова Парасковья Степановна
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Евдокея Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Варламовна
Мать ребёнка: Блинова Парасковья Степановна
Смерть
Между 1858 и 1891 ст.