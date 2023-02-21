Блинова Парасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиМежду 1858 и 1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1854 ст.
Отец ребёнка: Блинов Варлам Яковлевич
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Василиса Варламовна
Отец ребёнка: Блинов Варлам Яковлевич
Рождение ребёнка
07.03.1864 ст.
Сын: Блинов Кондратий Варламович
Отец ребёнка: Блинов Варлам Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Варламовна
Отец ребёнка: Блинов Варлам Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Варламовна
Отец ребёнка: Блинов Варлам Яковлевич
Смерть
Между 1858 и 1903 ст.