Блинова Парасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Парасковья Степановна

Блинова Парасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

Между 1858 и 1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1854 ст.

Сын: Блинов Степан Варламович

Отец ребёнка: Блинов Варлам Яковлевич

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Василиса Варламовна

Отец ребёнка: Блинов Варлам Яковлевич

Рождение ребёнка
07.03.1864 ст.

Сын: Блинов Кондратий Варламович

Отец ребёнка: Блинов Варлам Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Варламовна

Отец ребёнка: Блинов Варлам Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Варламовна

Отец ребёнка: Блинов Варлам Яковлевич

Смерть
Между 1858 и 1903 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close