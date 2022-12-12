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Блинов Степан Варламович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1854 ст.

Дата смерти

После 1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1854 ст.

Отец: Блинов Варлам Яковлевич

Мать: Блинова Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
10.03.1885 ст.

Сын: Блинов Алексей (Антонович)

Мать ребёнка: Блинова Устинья Сергеевна

Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Парасковья Степановна

Мать ребёнка: Блинова Устинья Сергеевна

Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Блинова Александра Степановна

Мать ребёнка: Блинова Устинья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дария Степановна

Мать ребёнка: Блинова Устинья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1891 ст.
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