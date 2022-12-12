Блинов Степан Варламович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1854 ст.
Дата смертиПосле 1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1854 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1885 ст.
Сын: Блинов Алексей (Антонович)
Мать ребёнка: Блинова Устинья Сергеевна
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Парасковья Степановна
Мать ребёнка: Блинова Устинья Сергеевна
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Блинова Александра Степановна
Мать ребёнка: Блинова Устинья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дария Степановна
Мать ребёнка: Блинова Устинья Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1891 ст.