(Адрова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1931
Дата смерти?.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малеев Николай Александрович
Рождение ребёнка
12.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малеев Николай Александрович
Смерть
?.01.2012
Похороны
Неизвестно