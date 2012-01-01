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(Адрова) Мария Васильевна

Место рождения

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.10.1931

Дата смерти

?.01.2012

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1931

Отец: Адров Василий Сергеевич

Мать: (Батракова) Евдокия Степановна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малеев Николай Александрович

Рождение ребёнка
28.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малеев Николай Александрович

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малеев Николай Александрович

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
?.01.2012
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

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