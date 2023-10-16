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(Адрова) Анна Васильевна

Место рождения

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.01.1927

Дата смерти

15.04.1987

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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1953 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927

Отец: Адров Василий Сергеевич

Мать: (Батракова) Евдокия Степановна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курналеев Василий Степанович

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: (Курналеева) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Курналеев Василий Степанович

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курналеев Василий Степанович

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курналеев Василий Степанович

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
15.04.1987
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

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