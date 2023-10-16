(Адрова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1927
Дата смерти15.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927
Рождение ребёнка
21.03.1952
Рождение ребёнка
1953
Дочь: (Курналеева) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Курналеев Василий Степанович
Рождение ребёнка
14.09.1954
Рождение ребёнка
14.05.1957
Смерть
15.04.1987
Похороны
Неизвестно