Курналеев Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения21.12.1926
Дата смерти25.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1926
Рождение ребёнка
21.03.1952
Рождение ребёнка
1953
Дочь: (Курналеева) Нина Васильевна
Мать ребёнка: (Адрова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.09.1954
Рождение ребёнка
14.05.1957
Смерть
25.09.1986
Похороны
Неизвестно