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Курналеев Василий Степанович

Место рождения

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.12.1926

Дата смерти

25.09.1986

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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1953 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1926

Отец: Курналеев Степан Степанович

Мать: (Шутилина) Елизавета Петровна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Адрова) Анна Васильевна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: (Курналеева) Нина Васильевна

Мать ребёнка: (Адрова) Анна Васильевна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Адрова) Анна Васильевна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Адрова) Анна Васильевна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
25.09.1986
Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

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