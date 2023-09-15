(Шутилина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шутилина) Елизавета

Место рождения

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Шутилин Пётр

Мать: не указана

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Курналеев Иван

Отец ребёнка: Курналеев Степан

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.11.1920

Сын: Курналеев Николай

Отец ребёнка: Курналеев Степан

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Курналеев Алексей

Отец ребёнка: Курналеев Степан

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1926

Сын: Курналеев Василий

Отец ребёнка: Курналеев Степан

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курналеев Пётр

Отец ребёнка: Курналеев Степан

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Курналеев Степан

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1980
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
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