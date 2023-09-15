(Шутилина) Елизавета
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Шутилин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Курналеев Иван
Отец ребёнка: Курналеев Степан
Рождение ребёнка
20.11.1920
Сын: Курналеев Николай
Отец ребёнка: Курналеев Степан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Курналеев Алексей
Отец ребёнка: Курналеев Степан
Рождение ребёнка
21.12.1926
Сын: Курналеев Василий
Отец ребёнка: Курналеев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курналеев Пётр
Отец ребёнка: Курналеев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Курналеев Степан
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно