(Батракова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Батракова) Евдокия Степановна

Место рождения

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Батраков Степан

Мать: не указана

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1927

Дочь: (Адрова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Адров Василий Сергеевич

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1929

Сын: Адров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Адров Василий Сергеевич

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.10.1931

Дочь: (Адрова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Адров Василий Сергеевич

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1943
Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

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