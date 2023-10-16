(Батракова) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Батраков Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1927
Дочь: (Адрова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Адров Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.03.1929
Отец ребёнка: Адров Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.10.1931
Дочь: (Адрова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Адров Василий Сергеевич
Смерть
1943