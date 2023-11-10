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Адров Иван Васильевич

Место рождения

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.03.1929

Дата смерти

07.10.1989

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1929

Отец: Адров Василий Сергеевич

Мать: Евдокия Степановна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.03.1959

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
07.10.1989
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
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