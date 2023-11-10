Адров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1929
Дата смерти07.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1929
Отец: Адров Василий Сергеевич
Мать: Евдокия Степановна
Бракосочетание
01.03.1959
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
07.10.1989
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно