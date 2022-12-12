село Медяна, село Медяна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Медяна

Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1199Медяна, с. вл. каз. и удел.при рч. Большой Медянке.652329911091077Церквей православных 2. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Языковская волость
754. Медяны, село бывшее владельческое, государственное и удельное, при речке Медяне, дворов 369, жителей 2372, 3 церкви православные, школа, лчбн., лавка, красильня, баз Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Пильнинский район
18449Медянасело55°29'46°09'N-38-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Пильнинский муниципальный район, Сельское поселение Медянский сельсовет
22645432101с Медянасело
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