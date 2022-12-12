Медяна
Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1199Медяна, с. вл. каз. и удел.при рч. Большой Медянке.652329911091077Церквей православных 2. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
754. Медяны, село бывшее владельческое, государственное и удельное, при речке Медяне, дворов 369, жителей 2372, 3 церкви православные, школа, лчбн., лавка, красильня, баз Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18449Медянасело55°29'46°09'N-38-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22645432101с Медянасело