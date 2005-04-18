Малеев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения03.12.1928
Дата смерти18.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1928
Отец: Малеев Александр
Мать: (Кровякова) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Адрова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
12.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Адрова) Мария Васильевна
Смерть
18.04.2005