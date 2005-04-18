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Малеев Николай Александрович

Место рождения

Медяна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.12.1928

Дата смерти

18.04.2005

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1928

Отец: Малеев Александр

Мать: (Кровякова) Ирина

Медяна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Адрова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Адрова) Мария Васильевна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Адрова) Мария Васильевна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
18.04.2005
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

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