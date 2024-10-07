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Хрунов Михаил Минаевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Хрунов Минай Иванович

Мать: Хрунова Степанида Терентьевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрунова Варвара

Рождение ребёнка
1824

Сын: Хрунов Иван Михайлович Старший

Мать ребёнка: Хрунова Варвара

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Андронова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Мать ребёнка: Хрунова Варвара

Рождение ребёнка
1828

Сын: Хрунов Иван Михайлович Младший

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Хрунов Митрофан Минаевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Хрунов Никифор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Хрунов Гавриил (Гаврила) Михайлович

Мать ребёнка: Хрунова Варвара

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Хрунов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1880

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