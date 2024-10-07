Хрунов Михаил Минаевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрунова Варвара
Рождение ребёнка
1824
Сын: Хрунов Иван Михайлович Старший
Мать ребёнка: Хрунова Варвара
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Андронова Авдотья (Евдокия) Михайловна
Мать ребёнка: Хрунова Варвара
Рождение ребёнка
1828
Сын: Хрунов Иван Михайлович Младший
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Хрунов Никифор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Хрунов Гавриил (Гаврила) Михайлович
Мать ребёнка: Хрунова Варвара
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хрунов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1880