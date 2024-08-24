Андронова Авдотья (Евдокия) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Хрунов Михаил Минаевич
Мать: Хрунова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
проверить, точно ли отец Михаил Минаевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Андронов Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Андронов Евдоким Ананиевич
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно