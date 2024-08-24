Андронова Авдотья (Евдокия) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андронова Авдотья (Евдокия) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Хрунов Михаил Минаевич

Мать: Хрунова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андронов Евдоким Ананиевич

проверить, точно ли отец Михаил Минаевич
Рождение ребёнка
1850

Сын: Андронов Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Андронов Евдоким Ананиевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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