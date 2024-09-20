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Хрунов Никифор Михайлович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Хрунов Михаил Минаевич

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрунова Ирина Марковна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Вера Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Мартын(Мартин) Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Хрунов Федот Никифорович

Мать ребёнка: Хрунова Ирина Марковна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Хрунов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Хрунова Ирина Марковна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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