Хрунов Никифор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Хрунов Михаил Минаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрунова Ирина Марковна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Вера Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мартын(Мартин) Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Хрунова Ирина Марковна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Хрунов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Хрунова Ирина Марковна
Смерть
Неизвестно