Хрунова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Хрунов Иван Михайлович Старший
Отец ребёнка: Хрунов Михаил Минаевич
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрунов Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Хрунов Михаил Минаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно