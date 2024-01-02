Хрунова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрунова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Хрунов Иван Михайлович Старший

Отец ребёнка: Хрунов Михаил Минаевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрунов Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Хрунов Михаил Минаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрунов Михаил Минаевич

Смерть
Неизвестно
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