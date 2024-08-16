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Хрунов Минай Иванович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Хрунов Иван Герасимович

Мать: Хрунова Фекла Тимофеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрунова Степанида Терентьевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Хрунов Михаил Минаевич

Мать ребёнка: Хрунова Степанида Терентьевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1806
забран в рекруты
Рождение ребёнка
1807

Сын: Хрунов Прохор Минаевич

Мать ребёнка: Хрунова Степанида Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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