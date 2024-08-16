Хрунов Минай Иванович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Хрунов Иван Герасимович
Мать: Хрунова Фекла Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Хрунова Степанида Терентьевна
Военная служба
1806
забран в рекруты
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Хрунова Степанида Терентьевна
Смерть
Неизвестно