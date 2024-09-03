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Хрунов Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Хрунов Герасим

Мать: Ефросинья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрунова Фекла Тимофеевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Хрунов Минай Иванович

Мать ребёнка: Хрунова Фекла Тимофеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Хрунов Василий Иванович

Мать ребёнка: Хрунова Фекла Тимофеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Хрунов Илья Иванович

Мать ребёнка: Хрунова Фекла Тимофеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1797

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