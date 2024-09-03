Хрунов Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Хрунов Герасим
Мать: Ефросинья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрунова Фекла Тимофеевна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Хрунова Фекла Тимофеевна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Хрунова Фекла Тимофеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Хрунов Илья Иванович
Мать ребёнка: Хрунова Фекла Тимофеевна
Смерть
1797