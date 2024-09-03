Хрунова Фекла Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Хрунов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Хрунов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Хрунов Илья Иванович
Отец ребёнка: Хрунов Иван Герасимович
Смерть
Неизвестно