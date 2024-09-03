Хрунова Фекла Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрунова Фекла Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрунов Иван Герасимович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1770

Сын: Хрунов Минай Иванович

Отец ребёнка: Хрунов Иван Герасимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Хрунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Хрунов Иван Герасимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Хрунов Илья Иванович

Отец ребёнка: Хрунов Иван Герасимович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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