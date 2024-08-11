Ефросинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрунов Герасим

Рождение ребёнка
1748

Сын: Хрунов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Хрунов Герасим

Рождение ребёнка
1776

Сын: Хрунов Степан Герасимович

Отец ребёнка: Хрунов Герасим

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосья Герасимовна

Отец ребёнка: Хрунов Герасим

Рождение ребёнка
1784

Сын: Хрунов Епифан Герасимович

Отец ребёнка: Хрунов Герасим

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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