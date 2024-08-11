Ефросинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрунов Герасим
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Хрунов Герасим
Рождение ребёнка
1776
Сын: Хрунов Степан Герасимович
Отец ребёнка: Хрунов Герасим
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосья Герасимовна
Отец ребёнка: Хрунов Герасим
Рождение ребёнка
1784
Сын: Хрунов Епифан Герасимович
Отец ребёнка: Хрунов Герасим
Смерть
Неизвестно