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Хрунова Степанида Терентьевна

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрунов Минай Иванович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Хрунов Михаил Минаевич

Отец ребёнка: Хрунов Минай Иванович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Хрунов Прохор Минаевич

Отец ребёнка: Хрунов Минай Иванович

Смерть
Неизвестно

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