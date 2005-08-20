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Персанов Александр Алексеевич

Место рождения

Разьезд 36 Оренбургской железной дороги

Дата рождения

20.08.1939

Дата смерти

20.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1939

Отец: Персанов Алексей Кириллович

Мать: Персанова Пелагея Васильевна

Разьезд 36 Оренбургской железной дороги
Рождение ребёнка
06.05.1976

Сын: Персанов Максим Александрович

Мать ребёнка: Персанова Галина Максимовна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Персанов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Персанова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Персанова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Персанова Галина Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Актюбсельмаш
Смерть
20.08.2005
Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: онкология
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