Персанов Александр Алексеевич
Место рожденияРазьезд 36 Оренбургской железной дороги
Дата рождения20.08.1939
Дата смерти20.08.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1939
Разьезд 36 Оренбургской железной дороги
Рождение ребёнка
06.05.1976
Сын: Персанов Максим Александрович
Мать ребёнка: Персанова Галина Максимовна
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Персанов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Персанова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Персанова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Актюбсельмаш
Смерть
20.08.2005
Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: онкология