Персанова (Гармаш) Галина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персанова (Гармаш) Галина Максимовна

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

26.07.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.05.1976

Сын: Персанов Максим Александрович

Отец ребёнка: Персанов Александр Алексеевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Персанов Александр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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