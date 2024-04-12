Персанова (Гармаш) Галина Максимовна
Место рождения
Дата рождения26.07.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1941
Рождение ребёнка
06.05.1976
Сын: Персанов Максим Александрович
Отец ребёнка: Персанов Александр Алексеевич
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область