Персанов Максим Александрович
Место рождения
Дата рождения06.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1976
Рождение ребёнка
05.06.2005
Дочь: Алёна Максимовна
Мать ребёнка: Персанова Инна Вячеславовна
Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
техник инженерных сетей
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область