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Персанов Максим Александрович

Место рождения

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область

Дата рождения

06.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1976

Отец: Персанов Александр Алексеевич

Мать: Персанова Галина Максимовна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
05.06.2005

Дочь: Алёна Максимовна

Мать ребёнка: Персанова Инна Вячеславовна

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Персанова Инна Вячеславовна

Работа или профессия
Неизвестно
техник инженерных сетей
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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