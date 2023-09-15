Персанова (Шарафилова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персанова (Шарафилова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

28.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
03.01.1929

Сын: Персанов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Персанов Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
06.08.1931

Дочь: Квашина, Зайцева Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Персанов Алексей Кириллович

Разъезд 35, Мартукский р-н, Актюбинская обл.
Рождение ребёнка
1935

Сын: Персанов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Персанов Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
20.08.1939

Сын: Персанов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Персанов Алексей Кириллович

Разьезд 36 Оренбургской железной дороги
Рождение ребёнка
05.10.1941

Сын: Персанов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Персанов Алексей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Персанов Алексей Кириллович

Смерть
28.01.1980
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Причина смерти: атеросклероз
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