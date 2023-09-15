Персанова (Шарафилова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти28.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1929
Сын: Персанов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Персанов Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
06.08.1931
Дочь: Квашина, Зайцева Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Персанов Алексей Кириллович
Разъезд 35, Мартукский р-н, Актюбинская обл.
Рождение ребёнка
1935
Сын: Персанов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Персанов Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
20.08.1939
Сын: Персанов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Персанов Алексей Кириллович
Разьезд 36 Оренбургской железной дороги
Рождение ребёнка
05.10.1941
Сын: Персанов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Персанов Алексей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1980
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Причина смерти: атеросклероз