Персанов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1929
Дата смерти05.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1929
Рождение ребёнка
27.05.1964
Сын: Персанов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Персанова Лилия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Персанов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Персанова Лилия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Диспетчер на Каз Ж/Д
Смерть
05.12.2003
Булаховка, Дніпропетровська область
Причина смерти: сахарный диабет