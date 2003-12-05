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Персанов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1929

Дата смерти

05.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1929

Отец: Персанов Алексей Кириллович

Мать: Персанова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
27.05.1964

Сын: Персанов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Персанова Лилия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Персанов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Персанова Лилия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Персанова Лилия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Диспетчер на Каз Ж/Д
Смерть
05.12.2003
Булаховка, Дніпропетровська область
Причина смерти: сахарный диабет
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