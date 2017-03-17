Персанова (Салимоненко) Лилия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1937
Дата смерти17.03.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1964
Сын: Персанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Персанов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Персанов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Персанов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работала на Каз Ж/Д в отделе учёта
Смерть
17.03.2017
Булаховка, Дніпропетровська область
Причина смерти: Сердце