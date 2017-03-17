Персанова (Салимоненко) Лилия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персанова (Салимоненко) Лилия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1937

Дата смерти

17.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1964

Сын: Персанов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Персанов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Персанов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Персанов Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Персанов Михаил Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Работала на Каз Ж/Д в отделе учёта
Смерть
17.03.2017
Булаховка, Дніпропетровська область
Причина смерти: Сердце
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