село Булаховка, село Булаховка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Булаховка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1919Дмитровское (Булаховка), с. вл.при р. Волчьей и колодцах.1515288760798Церковь православная 1. Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Дмитриевская 2-я волость
582. Дмитриевка (Булаховка), село бывшее владельческое, при заливе р. Волчьей, дворов 345, жителей 2037, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь правосл Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3901Булахівкаселоцентр сільської радир-н Павлоградськийсільрада Булахівська
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